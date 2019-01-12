وثائقي يزعم ارتكاب المغني آر. كيلي لانتهاكات جنسية ومحاميه ينفي

وصف محام عن نجم موسيقى (آر أند بي) آر. كيلي فيلما وثائقيا جديدا عن كيلي بأنه‭ ‬"مادة تسعى للربح" وقال إن أحدث اتهامات ضد المغني الفائز بجائزة جرامي بالاعتداء الجنسي "ملفقة تماما".

ويتضمن الفيلم الوثائقي (سيرفايفنج آر.كيلي)الذي بثته هذا الشهر قناة لايف تايم الأمريكية التي تعمل بنظام الاشتراكات ادعاءات من عدة نساء يتهمن كيلي بسوء السلوك الجنسي وأحيانا مع قاصرات.

ويبلغ كيلي من العمر 52 عاما ويشتهر بأغنيته "أعتقد أنني أستطيع الطيران"‭ ‬(آي بيليف آي كان فلاي) وظل لسنوات ينفي اتهامات بارتكاب انتهاكات من بينها اتهامات وردت في الفيلم الوثائقي الجديد.

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وقال ستيف غرينبرج محامي كيلي في مقابلة يوم الجمعة إنه لا يوجد دليل يدعم هذه الاتهامات التي وردت في الفيلم الوثائقي الذي وصفه بأنه "مادة تسعى للربح ومليء بالأكاذيب والأخطاء".

ويتضمن الفيلم الذي عرض على حلقات مقابلات مع عدة نساء يوجهن اتهامات أمام الكاميرا بارتكاب كيلي انتهاكات جنسية ونفسية وبدنية بالإضافة إلى مقابلات مع بعض من مديري أعماله ومنتجيه السابقين.

ولم يتسن لرويترز التأكد بشكل مستقل من الاتهامات التي وردت في الفيلم الوثائقي ولم تستطع الوصول إلى ممثلي الادعاء للتعليق. وكان كيلي قد حوكم في 2008 وتم تبرئته من اتهامات في شيكاغو بتصوير أفلام إباحية لأطفال.