هل كان ترامب جاسوساً لموسكو.. FBI يفتح ملف التحقيق

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كشفت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مصادر لم تسمها عن فتح مكتب التحقيقات الاتحادي تحقيقا في العام 2017 لتحديد ما إذا كان الرئيس دونالد ترامب كان يعمل لحساب روسيا. هذا التحقيق دمجه المكتب بسرعة مع ذلك الذي فتحه المدعي الخاص روبرت مولر المتعلق بالاشتباه في التواطؤ بين موسكو وفريق حملة دونالد ترامب للانتخابات الرئاسية 2016. ولم تشر نيويورك تايمز إلى أي نتائج توصل إليها مكتب التحقيقات الفيدرالي في هذا الملف.

في المقابل قالت الصحيفة إن مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI فتح تحقيقاته مباشرة بعد إقالة مديره جيمس كومي من قبل ترامب في مايو/ أيار 2017. ووفقاً للمصادر التي نقلت المعلومات للصحيفة فإن التحقيق يتعلق بعنصر التجسس وعنصر إجرامي. التحقيق في قضية التجسس انصبت حول ما إذا كان ترامب قد عمل بوعي أو عن جهل لصالح موسكو. أما الجزء الجنائي فيتضمن إقالة جيمس كومي. ولم تتحدث الصحيفة عما إذا كانت التحقيقات حول التجسس مستمرة.