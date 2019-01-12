هل تصبح إيفانكا ترامب الرئيسة المقبلة للبنك الدولي ؟

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قال تقرير نشرته صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية إن إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دخلت ضمن الأسماء المرشحة لتولي رئاسة البنك الدولي على الرغم من افتقارها للخبرة الإدارية لتقلد مثل هذا المنصب.

ويبقى مقعد رئاسة البنك شاغراً منذ الاستقالة المفاجئة لرئيسه السابق لأمريكي-الكوري الجنوبي جيم يونغ كيم الأسبوع الماضي. وقبل تقلد منصبها الحالي كمستشارة للبيت الأبيض، عملت إيفانكا كنائبة للمشتريات بمنظمة ترامب كما أدارت خطها الخاص لإنتاج الأزياء والموضة. وطبقاً للجريدة، لا تملك إيفانكا خبرة في الاقتصاد التجاري الدولي وهو صميم عمل البنك الذي يتخذ من واشنطن العاصمة مقراً له.