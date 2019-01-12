مقتل رجلي إطفاء وسائحة إسبانية وإصابة العشرات في انفجار مخبز بباريس

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قال وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير إن الانفجار القوي الذي وقع صباح السبت في مخبز تقع بالدائرة التاسعة في العاصمة الفرنسية باريس أودى بحياة رجلي إطفاء وسائحة إسبانية. كما أدى الانفجار إلى إصابة 50 شخصا بجروح من بينهم 10 حالات خطيرة.

الانفجار الناجم عن تسرب لغاز مباني على بعد مئات الأمتار من مكان وقوعه داخل أحد المخابز وفجر الطابق السفلي بأكمله لمبنى في شارع تريفيز بمنطقة جراند بوليفار التجارية بوسط باريس. وألحق الإنفجار أضرار كبيرة بالبنايات المجاورة التي فضلت السلطات إخلائها بسبب تأثرها واحتمال إنهيارها. وهرعت الشرطة لمكان الذي يأتي مع حلول الاسبوع التاسع لمظاهرت السترات الصفراء.