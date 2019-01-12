بومبيو: إنسحاب القوات الأميركية من سوريا تغير تكتيكي ولن يؤثر في قدرة الجيش العسكرية

قال وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو السبت إنه متفائل من إمكانية تحقيق "نتائج جيدة" تحمي تركيا والسوريين الأكراد بعد أن تحدث إلى وزير الخارجية التركي. وأكد بومبيو في تصريحات أدلى بها في أبوظبي أن انسحاب القوات الأمريكية من سوريا "تغير تكتيكي" ولا يغير قدرة الجيش الأمريكي على التصدي لتنظيم ما يسمى "الدولة الإسلامية" وإيران بعد إعلان العقيد شون رايان إن التحالف بدأ عملية انسحاب مدروسة من سوريا. حرصا على أمن العمليات.

كما نبه وزير الخارجية الأمريكية قائلا "سيتم بحث الكثير من التفاصيل مع تركيا بشأن الأكراد السوريين" مبديا تفاؤله من تحقيق نتيجة جيدة.

وتطرق بومبيو إلى الوضع في فنزويلا عقب إعادة انتخاب نيكولاس مادورو ووصف حكومة الرئيس الفنزويلي بأنها غير شرعية قائلا إن الولايات المتحدة ستعمل مع بلدان تتبنى ذات المواقف داخل أمريكا اللاتينية لاستعادة الديمقراطية في فنزويلا.

وتعهد بومبيو بتغيير الوضع السائد في فنزويلا واصفا نظام مادورو "بغير الشرعي" وأن الولايات المتحدة ستعمل بجد لاستعادة ديمقراطية حقيقة في هذا البلد.

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