كندا: مقتل ثلاثة وإصابة 23 إثر اقتحام حافلة محطة ركاب في أوتاوا

قال مسؤولون في العاصمة الكندية أوتاوا إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم كما أصيب 23 آخرين إثر اقتحام حافلة من طابقين محطة للحافلات في مدينة أوتاوا الكندية خلال ساعة الذروة.

وأدى التصادم الذي وقع بعد فترة وجيزة من الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (2100 بتوقيت جرينتش) في محطة حافلات مزدحمة في الطرف الغربي من المدينة إلى اقتلاع جزء من الطابق العلوي للحافلة.

وقال جيم واتسون رئيس بلدية أوتاوا للصحفيين خلال مؤتمر صحفي في ساعة متأخرة من مساء الجمعة "يؤسفني جدا أن أعلن أن ثلاثة أشخاص تأكدت وفاتهم منهم اثنان كانا في الحافلة وآخر كان على الرصيف".وأضاف أن 23 شخصا أصيبوا في التصادم بعضهم في حالة خطيرة ونقلوا إلى المستشفى.

وأكد مستشفى أوتاوا على تويتر استقباله تسعة مصابين في حالة حرجة جراء الحادث.

تغريدة حساب مستشفى أوتاوا

وقال شارل بورديلو قائد شرطة أوتاوا إنه تم اعتقال سائق الحافلة في موقع الحادث ويجري استجوابه ولكنه امتنع عن الإدلاء بتفاصيل أخرى.

وهذا ثاني حادث تصادم كبير لحافلة نقل عام بمدينة أوتاوا خلال السنوات الأخيرة. وكانت حافلة ركاب من طابقين قد اصطدمت بقطار ركاب في سبتمبر أيلول عام 2013 مما أدى إلى مقتل ستة أشخاص منهم سائق الحافلة.

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