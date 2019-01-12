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شاهد: لحظة وصول الفتاة السعودية رهف القنون الهاربة من أسرتها إلى مطار تورونتو في كندا

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بقلم:  رشيد سعيد قرني 
شاهد: لحظة وصول الفتاة السعودية رهف القنون الهاربة من أسرتها إلى مطار تورونتو في كندا
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رويترز
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وصلت السبت الفتاة السعودية رهف القنون الهاربة من أسرتها، إلى مطار تورونتو في كندا قادمة من سيول بعد أن منحتها أوتاوا حق اللجوء. ومن على متن الطائرة التي كانت تقلها، نشرت رهف محمد القنون البالغة من العمر 18 عاما صورا لها داخل الطائرة وهي تحمل جواز سفرها السعودي مع وسم #بلد ثالث و#لقد فعلتها.

وجذبت رهف اهتمام العالم الأسبوع الماضي بعدما تحصنت في غرفة فندق بمطار بانكوك وقاومت إعادتها إلى أسرتها التي تنفي أنها تسيء معاملتها.

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