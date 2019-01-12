شاهد: عاصفة نورما تعصف بالبنية التحتية لبنان وغزة

تقطعت السبل بالسكان في لبنان وقطاع غزة جراء الفيضانات والثلوج التي جلبتها عاصفة نورما منذ أسبوع، في حين تم نقل موارد إضافية إلى مخيمات اللاجئين. وبدلاً من البقاء في الدفء داخل المنازل، نزل بعض الناس إلى الواجهة البحرية ليشاهدوا القوة الهائلة للأمواج المتلاطمة.

تسببت عاصفة "نورما" في هطول أمطار غزيرة ورياح عاتية وعواصف رعدية وحتى تساقط الثلوج في أجزاء من الشرق الأوسط من عطلة نهاية الأسبوع. المياه غمرت الطرقات، وسقطت خطوط نقل الكهرباء وأغلقت بعض المطارات.

وفي المدن تدفقت مياه الصرف الصحي الموحلة عبر الشوارع وتقطعت السبل بالحافلات والمركبات مع ارتفاع منسوب المياه وتوجه الناس إلى أجزاء أعلى من الرصيف لإنقاذ أنفسهم. وبالقرب من المرتفعات زاولت كاسحات الثلوج والحفارات نشاطها لإزالة كميات الثلوج السميكة التي أغلقت الطرقات.

اقرأ أيضا على يورونيوز:

كما تدخلت قوى الأمن الداخلي اللبنانية من خلال وضع حواجز على الطرقات المؤدية إلى الجبال ورفض السماح للسائقين بالمرور من أجل سلامتهم.

وفي قطاع غزة ضربت العواصف الشديدة السكان وهدمت البنية التحتية. وواجهت جدران الميناء الأمواج العاتية وشوهدت قوارب تتمايل جراء تيارات المياه القوية في الميناء.