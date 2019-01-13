شاهد: عاصفة ثلجية تجتاح شرق أمريكا وتتسبب في مقتل سبعة على الأقل

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ضربت عاصفة شتوية قوية شرق الولايات المتحدة لتصل إلى ولايات وسط الأطلسي الأحد بعد ان اجتاحت أجزاء من الغرب الأوسط، تجاوز سمك الثلوج 30 سنتيمترا، مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل في حوادث على الطرق السريعة السبت.

ومن المتوقع تساقط الثلوج على مساحة 2900 كيلومتر في الولايات المتحدة بدءا من ولاية كولورادو وحتى ولايات وسط الأطلسي. وكانت العاصفة قد بدأت في شكل أمطار من المكسيك ثم تحولت إلى ثلوج. وهناك تحذيرات باجتياح عاصفة شتوية لنحو عشر ولايات أمريكية، فضلا عن واشنطن العاصمة، ما يعنى تأثر ملايين الأمريكيين بها.