العثور على جثة ضحية رابعة تحت أنقاض إنفجار مخبز في باريس

ارتفعت حصيلة ضحايا إنفجار مخبز في باريس إلى أربعة قتلى بعد العثور الأحد على جثة امرأة تحت الأنقاض حيث لا تزال فرث الإغاثة تعمل على إخلاء المباني المتضررة. وقال المدعي العام في باريس صباح الأحد "تم العثور على ضحية تحت الأنقاض، وبذلك يرتفع عدد الضحايا القتلى إلى أربعة".

وفي وقت سابق، أعلن رجال الإطفاء في باريس أنهم بصدد البحث عن امرأة شابة تعيش في شقة فوق مكان الانفجار ومن المحتمل أن تكون تحت الأنقاض وبالتالي فإن جثة الشخص التي عثر عليها تحت الأنقاض قد تكون جثة هذه السيدة.

وأشارالمتحدث باسم رجال الاطفاء في باريس "سنغادر بمجرد ازالة كل الحطام وان نتأكد من إخلاء المكام".

وكشف السبت وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير إن الانفجار القوي الذي وقع صباح السبت في مخبز يقع بالدائرة التاسعة في العاصمة الفرنسية باريس أودى بحياة رجلي إطفاء وسائحة إسبانية. كما أدى الانفجار إلى إصابة 50 شخصا بجروح من بينهم 10 حالات خطيرة.

الانفجار الناجم عن تسرب لغاز مباني على بعد مئات الأمتار من مكان وقوعه داخل أحد المخابز وفجر الطابق السفلي بأكمله لمبنى في شارع تريفيز بمنطقة جراند بوليفار التجارية بوسط باريس. وألحق الإنفجار أضرار كبيرة بالبنايات المجاورة التي فضلت السلطات إخلائها بسبب تأثرها واحتمال إنهيارها. وهرعت الشرطة لمكان الذي يأتي مع حلول الاسبوع التاسع لمظاهرت السترات الصفراء.

الشرطة قالت في تغريدة لها إن حريقا شب في أحد المحلات تبعه عدد من الانفجارات، وطلبت من الناس عدم الاقتراب من المنطقة لتسهيل عمل فرق الانقاذ.