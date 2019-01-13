شاهد: الثلوج تعزل عدة مناطق في الجزائر

تساقطت كميات هائلة من الثلوج على عدة مناطق في الجزء الشمالي من الجزائر. وتسببت الثلوج التي وصل سمكها في بعض المناطق إلى 20 سنتيمترا في إغلاق 16 طريقا وطنيا و15 طريقا فرعيا. وفي كل من ولايات تيزي وزو والبويرة والبليدة وبجاية وجيجل وبرج بوعريريج وتبيسة وسطيف وميلة، وزادت الثلوج من عزلة القرى النائية وأغلقت الطرق المؤدية إليها مما دفع إلى تدخل الجيش للمساعدة في إعادة فتح الطرق الرئيسية باستخدام كاسحات الثلوج. ومن المنتظر ان تستمر الثلوج في التساقط حسب مصالح الارصاد الجوية على المرتفعات التي يتجاوز علوها 900 مترا.