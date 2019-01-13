شاهد: إسرائيل تعثر على النفق السادس والأخير والأكبر لحزب الله وتعلن انتهاء "درع الشمال"

اعلنت إسرائيل صباح الاحد انتهاء عملية درع الشمال، كان الجيش الإسرائيلي بدأها في مطلع كانون الأول ديسمبر الماضي لتدمير أنفاق حزب الله في جنوب لبنان وتعبر الحدود الشمالية لإسرائيل.
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بريغادير جنرال رونين مانيلس قال إن الجيش عثر بعد ظهر أمس السبت على النفق السادس لحزب الله وهو النفق الأكبر الذي يعبر من جنوب لبنان إلى شمال إسرائيل وقام الجيش بتدميره، وشدد المتحدث العسكري على أن العثور على النفق السادس والأخير والأكثر أهميه يقضي على تهديد حزب الله في استخدام الأنفاق نهائيا.
ووفقا للمتحدث العسكري فإن النفق السادس يمتد على طول مئات الأمتار، عشرات منها تصل إلى العمق الإسرائيلي وتضم خط سكة حديد لنقل المعدات والقمامة والإضاءة والسلالم لعبور الحدود الإسرائيلية حيث تم بناء الأدراج، وتم الاستعانة بالكثير من المصادر في هذا الشأن، بحسب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.
وأثارت العملية التي أعلنت عنها إسرائيل مطلع ديسمبر كانون الأول مخاوف الجانبين من اشتعال الموقف. وقالت إسرائيل التي تنسق مع قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان "يونيفيل" إنها لا تسعى وراء التصعيد.
واندلعت الحرب بين حزب الله وإسرائيل في يوليو تموز من العام 2006. وعلى الرغم من تبادل الجانبين الضربات أحيانا في سوريا حيث يدعم الحزب النظام السوري ضد مقاتلي المعارضة إلا أن الهدوء يخيم على الحدود بين إسرائيل ولبنان بشكل عام.