بولندا: طعن رئيس بلدية جدانسك باول اداموفيتش خلال حفل خيري

قالت الشرطة البولندية إن رجلا طعن باول اداموفيتش رئيس مدينة جدانسك المخضرم الذي يحظى بشعبية بعد اقتحام مسرح مقام في الهواء الطلق خلال إحدى المناسبات الخيرية العامة. وأظهرت مشاهد تلفزيونية الرجل وهو يصرخ "اداموفيتش مات" لأن حزبه السابق ،المنتدى المدني، الذي حكم البلاد من 2007 حتى 2015 عذبه عندما كان في السجن حسب قوله.