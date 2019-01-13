قالت الشرطة البولندية إن رجلا طعن باول اداموفيتش رئيس مدينة جدانسك المخضرم الذي يحظى بشعبية بعد اقتحام مسرح مقام في الهواء الطلق خلال إحدى المناسبات الخيرية العامة. وأظهرت مشاهد تلفزيونية الرجل وهو يصرخ "اداموفيتش مات" لأن حزبه السابق ،المنتدى المدني، الذي حكم البلاد من 2007 حتى 2015 عذبه عندما كان في السجن حسب قوله.
بولندا: طعن رئيس بلدية جدانسك باول اداموفيتش خلال حفل خيري
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وكان اداموفيتش البالغ من العمر 53 عاما يحضر الحفل الختامي لإحدى المناسبات الخيرية السنوية والتي يجمع خلالها المتطوعون ملايين اليورو لشراء معدات طبية للمستشفيات.ونقلت وسائل إعلام محلية عن موظفي مستشفى قولهم إن حالة اداموفيتش خطيرة جدا وإنه يخضع لعملية جراحية.
ويتولى اداموفيتش رئاسة بلدية جدانسك منذ عام 1998 وقد حصل في الانتخابات المحلية التي جرت في 2018 على 65 في المئة من الأصوات.
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