مقتل ثلاثة متزلجين ألمان وفقدان رابع في انهيار جليدي بالنمسا

قالت الشرطة النمساوية يوم الأحد إنه تم العثور على جثث ثلاثة متزلجين ألمان ليل السبت فيما اعتبر متزلج رابع في عداد المفقودين بعد أن جرفتهم الثلوج نتيجة انهيار جليدي قرب منتجع ليخ آم أرلبرج للتزلج بالنمسا.

وذكرت الشرطة في إقليم فورارلبرج الغربي أن الأربعة كانوا يستخدمون نوعا من الزلاجات يمَكِن المتزلجين من تسلق المنحدرات وكذلك الهبوط منها والتزلج في المناطق التي تغطيها الثلوج وليست معدة للتزلج عليها.

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وتم العثور على القتلى الثلاثة حوالي الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلي (2200 بتوقيت غرينتش) بعد أن أبلغت زوجة أحدهم عن اختفائهم. وأعمارهم 57 و36 و32 وهم من منطقة سفابيا العليا في جنوب غرب ألمانيا. وقال بيان الشرطة إن الشخص الرابع البالغ من العمر 28 عاما من جنوب ألمانيا.

صورة من مقاطعة سالزبورغ بالنمسا AP

وتساقطت الثلوج بغزارة على جبال الألب في النمسا خلال الأسبوع المنصرم مما رفع مستويات التحذير من حدوث انهيار جليدي كما قطع الطرق.

وبذلك يصل عدد حالات الوفاة بين المتزلجين بسبب الانهيارات وحالة الطقس السيئة إلى 24 حالة على الأقل في أوروبا هذا الشهر.