بومبيو: النزاع الخليجي طال أمده وسنزيد الانتشار بقاعدة العديد الجوية

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إنه سيواصل محادثاته مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للتأكد ولضمان محاسبة قاتلي الصحفي السعودي جمال خاشقجي محاسبة كاملة.

كلام بومبيو جاء في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الدوحة في إطار جولته في المنطقة وفي لقاء الحوار الاستراتيجي القطري الأميركي.

وأكد بومبيو على أن واشنطن اتفقت مع الدوحة على توسيع الحضور العسكري الأميركي وزيادة الانتشار في قاعدة العديد الجوية في قطر.

وأضاف بومبيو أن وحدة مجلس التعاون الخليجي تعد جوهر الخطة لبناء حلف استراتيجي في الشرق الأوسط، وشدد على أن الخلاف الخليجي طال أمده أكثر من اللازم وأن الخصوم وحدهم من يستفيد من بقاءه.