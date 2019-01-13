أمريكا تسجل أطول فترة إغلاق جزئي للحكومة في تاريخها

دخل الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية الأحد يومه الثالث والعشرين وهي أطول فترة لإغلاق وكالات اتحادية في التاريخ الأمريكي دون أن يلوح في الأفق موعد لإعادة فتحها. وجاء الإغلاق بسبب عدم حصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على موافقة بشأن طلبه لتمويل بقيمة 5.7 مليار دولار لبناء جدار على طول الحدود الأمريكية مع المكسيك.

وحذر ترامب من احتمال استمرار هذه الأزمة لمدة أطول، محملا الديمقراطيين مسؤولية ذلك. وقال ترامب على تويتر "سيستمر الإغلاق لفترة طويلة إذا لم يعد الديمقراطيون من ’عطلاتهم’ لممارسة أعمالهم".

وكانت أطول فترة توقف للحكومة الأمريكية عن العمل في عهد الرئيس الأسبق بيل كلينتون، في العام المالي 1995-1996 لمدة 21 يوما.

وطالب ترامب متابعيه على تويتر البالغ عددهم 57.2 مليون شخص بالتواصل مع المشرعين الديمقراطيين ومطالبتهم "بإنهاء هذا الأمر".

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