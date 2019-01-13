شاهد: صيني يحوّل كل وأي شيء إلى آلة موسيقية فعّالة

من الجزر والبطاطس إلى الألومينيوم وخشب الأثاث، يمتلك الموسيقي الصيني شي قيشاو القدرة على صنع آلة موسيقية فعّالة من كل شيء يمكن أن نستخدمه أو نراه في حياتنا اليومية.

ضمن أبرز صناعاته، قام قيشاو بعمل آلة باستخدام مقود دراجة وأجراسها كما تمكن من وضع الثقوب اللازمة للألومينيوم المستخدم في تصنيع مقعدها الإضافي لتحويله إلى ما يشبه المزمار.

كذلك يصنع قيشاو مزامير من خضروات كالبطاطس والجزر كما أنه يجيد العزف عليها بشكل لافت للنظر.

إقرأ أيضاً:

وثائقي يزعم ارتكاب المغني آر. كيلي لانتهاكات جنسية ومحاميه ينفي

فنان من جنوب أفريقيا يعزف على "الغيتار" أثناء خضوعه لعملية جراحية في المخ

انفصال مغنية الراب الشهيرة كاردي بي عن زوجها أوفسيت

ويقول قيشاو إنه يضطر للبقاء مستيقظاً لليال طويلة يقضيها في محاولات وتجارب وحسابات دقيقة حتى يمكنه الانتهاء من تصنيع آلات موسيقية من مواد كالخيار والفجل والشمع ومصابيح الإضاءة والجوارب وحتى زيت السمسم.

وعلى الرغم من كونها مجرد هواية شخصية إلا أن قيشاو يسعى لنشر موهبته على نطاق أوسع.

ويقول: "آمل أن أتقدم بطلب للحصول على براءات اختراع لهذه الأنواع من الآلات الموسيقية، وأن أزيد منها. أتمنى أن أحمل سعادتي للآخرين وأشاركهم تلك المتعة والفرح".