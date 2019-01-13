شاهد: آلاف الكشميريين يحتشدون على الأرض وفوق الأشجار في جنازة معارض إسلامي

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تجمهر الآلاف من المناهضين للسلطات الهندية اليوم الأحد لتشييع جثمان قائد المعارضة الإسلامية في إقليم كشمير المتنازع عليه بين الهند وباكستان، ويدعى زينة الإسلام الذي قُتل خلال معارك بين جماعته المسلحة وقوات الحكومة الهندية أمس السبت.