شاهد: آلاف الكشميريين يحتشدون على الأرض وفوق الأشجار في جنازة معارض إسلامي

تجمهر الآلاف من المناهضين للسلطات الهندية اليوم الأحد لتشييع جثمان قائد المعارضة الإسلامية في إقليم كشمير المتنازع عليه بين الهند وباكستان، ويدعى زينة الإسلام الذي قُتل خلال معارك بين جماعته المسلحة وقوات الحكومة الهندية أمس السبت.
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ويطالب الأغلبية العظمى من سكان كشمير الهندية المسلمين (96%) بالانفصال عن الهند وتأسيس دولة مستقلة أو الانضمام تحت مظلة الحكم الباكستاني.
وأظهر آلاف المشيعون حزنهم بوفاة زينة الله بحضور المسيرة المهيبة التي شهدت تسلق العشرات للأشجار المحيطة بموقع الجنازة كما شهدت وقوع اشتباكات وإطلاق نار في محاولات لتفريق المتجمهرين.
وتقاتل عدة جماعات مسلمة مسلحة القوات الحكومية الهندية منذ عام 1989 في كشمير الهندية.
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