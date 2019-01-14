جامعة الأزهر تطرد فتاة ظهرت في فيديو تعانق صديقها

أعلنت جامعة الأزهر في القاهرة يوم الأحد عن طرد طالبة جامعية ظهرت في فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وهي تعانق صديقا لها.

وبالرغم من أن الفيديو الذي تسبب بطرد الفتاة لم يكن مصورا في حرم جامعة الأزهر، أكبر مؤسسة تعليمية إسلامية على الإطلاق وثالث أقدم جامعة في العالم، إلا أنه كان مصورا في جامعة المنصورة في دلتا مصر، وأظهر شابا يعانق فتاة بعد أن كان جاثيا على ركبته حاملا باقة ورد في ما بدا عرضا للخطوبة أو الزواج.