محكمة صينية تحكم بالإعدام على مواطن كندي بتهمة الاتجار في المخدرات

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قضت محكمة صينية يوم الاثنين بإعدام كندي بتهمة تهريب مخدرات بعدما قال الادعاء إن حكما أوليا بسجنه 15 عاما، صدر في نوفمبر تشرين الثاني، كان متساهلا معه جدا.

وقالت المحكمة الشعبية المتوسطة في داليان بإقليم لياونينغ بشمال شرق الصين في بيان قصير على موقعها الإلكتروني إنها أعادت محاكمة لويد شلينبيرج وأصدرت حكم الإعدام.