مقتل 15 شخصا على الأقل في سقوط طائرة شحن إيرانية قرب طهران

لقي 15 شخصا مصرعهم الاثنين في سقوط طائرة شحن إيرانية من طراز بوينغ 707 غرب العاصمة طهران فيما نجا شخص واحد هو ميكانيكي الطائرة بحسب ما أوردته وكالة فارس شبه الرسمية. وقد تم العثور على سبعة جثث حتى الآن فيما لا يزال البحث جاريا عن بقية الضحايا بحسب التلفزيون الرسمي.

وقد صدر بيان للجيش الإيراني يقول إن الطائرة تعود للقوات المسلحة الإيرانية وأن 16 شخصا كانوا على متنها.

وتقول تقارير إعلامية أن قائد الطائرة حاول أن يحط في المطار الخطأ قبل أن يخترق حاجز الصوت ويرتطم ببناية سكنية ما أدى إلى نشوب النيران بالطائرة بحسب ما ذكره رئيس مصلحة الطوارئ في إيران.

وكانت الطائرة قد غادرت مطار العاصمة بيشكك في قرغيزستان متوجهة إلى مدينة بايام جنوب غرب خاراج والواقعة على بعد 35 كلم من طهران.