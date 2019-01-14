لقاحات شلل أطفال منتهية الصلاحية في الصين والسلطات تحقق في القضية

قالت صحيفة غلوبال تايمز يوم الاثنين إن الشرطة في إقليم جيانغسو بشرق الصين بدأت تحقيقاً بعد تطعيم ما لا يقل عن 145 طفلاً ضد مرض شلل الأطفال بأمصال منتهية الصلاحية في ضربة جديدة لقطاع شهد سلسلة من الفضائح العام الماضي.

وأضافت الصحيفة التي تنشرها صحيفة الشعب الناطقة بلسان الحزب الشيوعي الصيني الحاكم إن سكاناً من بينهم آباء هؤلاء الأطفال عطلوا المرور وعرقلوا النظام العام مع تجمعهم أمام مكاتب مقاطعة جينهو.

وقالت الشرطة في بيان إنها اعتقلت ثلاثة أشخاص. وأضافت الصحيفة أنه تم تطعيم الأطفال بالمصل في السابع من يناير كانون الثاني رغم انتهاء صلاحيته في 11 ديسمبر كانون الأول وقالت إن سلطات الحكومة المحلية شكلت فريق تحقيق خاصاً لبحث هذا الأمر. وقالت إن 17 شخصاً عوقبوا بالفعل.

وتعهدت الصين مراراً بشن حملة على الشركات والمسؤولين المتورطين في فضائح في مجالي الغذاء والأدوية وقالت يوم الأحد إن سلامة وصحة المواد الغذائية ستكون من أهم أولويات حملاتها ضد الفساد هذا العام.

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