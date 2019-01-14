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قال الشيخ عمر الكسواني مدير المسجد الأقصى لرويترز يوم الاثنين، إن ساحات المسجد تشهد توترا منذ الصباح، وذلك بعد رفض حراسه السماح لأحد قوات الأمن الإسرائيلي الدخول إلى قبة الصخرة مرتديا قلنسوة، وتابع مدير المسجد أن القوات الإسرائيلية تحاصر قبة الصخرة وتمنع دخول المصلين، و"تريد اعتقال بعض من بداخلها".