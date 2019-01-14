وزير خارجية قطر: لا حاجة للدوحة لفتح سفارتها في دمشق ولا مؤشرات تشجع على تطبيع العلاقات مع سوريا

قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن قطر لا ترى حاجة لإعادة فتح سفارتها في دمشق وأنه لا توجد أية مؤشرات تشجع على تطبيع العلاقات مع الحكومة السورية، وأضاف الوزير القطري بأن بلاده لا تزال تعارض عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.

وتم تجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية عام 2011 بسبب تعامل الحكومة العنيف مع الاحتجاجات التي تحولت بعد ذلك إلى حرب تدور منذ نحو ثماني سنوات.