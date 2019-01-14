وزير خارجية قطر: لا حاجة للدوحة لفتح سفارتها في دمشق ولا مؤشرات تشجع على تطبيع العلاقات مع سوريا

قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن قطر لا ترى حاجة لإعادة فتح سفارتها في دمشق وأنه لا توجد أية مؤشرات تشجع على تطبيع العلاقات مع الحكومة السورية، وأضاف الوزير القطري بأن بلاده لا تزال تعارض عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.
وتم تجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية عام 2011 بسبب تعامل الحكومة العنيف مع الاحتجاجات التي تحولت بعد ذلك إلى حرب تدور منذ نحو ثماني سنوات.
وتسعى بعض الدولة العربية بما فيها تلك التي دعمت المجموعات المسلحة ضد نظام الرئيس بشار الأسد إلى تطبيع العلاقات مع دمشق بعد التقدم الذي أحرزه النظام السوري والقوات المساندة له في حربه ضد المعارضة المسلحة.
وقال الشيخ محمد "موقف قطر منذ اليوم الأول هناك أسباب، كانت بسببها تعليق عضوية وتجميد مشاركتها في الجامعة العربية، الأسباب ما زالت قائمة ولم تزل، فلا نري هناك أي عامل مشجع لعودة سوريا... التطبيع مع النظام السوري في هذه المرحلة هو فقط تطبيع لشخص تورط في جرائم حرب".
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