الخارجية السعودية تنفي إعادة فتح سفارة المملكة في دمشق

نفت السعودية اليوم الاثنين تقارير إعلامية ذكرت أنها ستعيد فتح سفارتها في دمشق، وذك وسط محاولات من بعض الدول العربية، ومنها دول كانت تساند في السابق المعارضة السورية المسلحة، للتصالح مع الرئيس بشار الأسد.