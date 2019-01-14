إسبانيا تمنع سفينة إنقاذ مهاجرين من مغادرة ميناء برشلونة

منعت اسبانيا سفينة تابعة لمنظمة غير حكومية من مواصلة عملياتها في المتوسط، عندما أوقفتها السلطات الاسبانية منعتها من مغادرة ميناء برشلونة.

وقالت الإدارة العامة للبحرية التجارية التابعة لوزارة التنمية، إن سفينة "برو أكتيفا" لم يعد باستطاعتها مواصلة العمل، بعد أن أغلقت كل من إيطاليا ومالطا موانئها، ما يعني أن السفينة لا يمكنها أن ترسو في اقرب ميناء من المكان الذي يتم فيه إنقاذ المهاجرين، وفق ما تنص عليه القوانين البحرية الدولية.

وغردت المنظمة الغير حكومية على موقع تويتر على الانترنت قائلة، إن الحكومة الإسبانية أنكرت حق السفينة في مغادرة ميناء برشلونة، وإنه إذا لا تلتزم الحكومات بواجب عمليات الإنقاذ في البحر، فإن المنظمة لا يسمح لها بحماية أرواح الآخرين، وأضاف مؤسس المنظمة أوسكار كامبس القول، إن منع السفينة من إنقاذ أرواح بشرية عمل غير مسؤول، وشديد القسوة.

وكانت السفينة رست في ميناء الجزيراس جنوبي إسبانيا في 28 كانون الأول/ديسمبر الماضي، وعلى متنها أكثر من 300 مهاجر، جرى إنقاذهم قبل ذلك التاريخ بأسبوع من الساحل الليبي، بعد أن أغلقت كل من إيطاليا ومالطا موانئها.

وبعد تزود السفينة بالوقود في برشلونة كان يفترض أن تبحر من جديد يوم 8 كانون الثاني/يناير، ولكن سلطات الميناء منعت السفينة من المغادرة، قائلة إن المنظمة غير الحكومية تنتهك مقاييس عمليات الإنقاذ البحرية.

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