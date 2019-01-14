من دارفور البشير يتحدى معارضيه: الحكومة لن تسقط بالتخريب والمظاهرات

في زيارة لإقليم دارفور الاثنين قال الرئيس السوداني عمر البشير اليوم الاثنين مجددا إنه لن يتنحى بعد احتجاجات عنيفة مستمرة منذ أسابيع وتطالبه بترك السلطة بسبب الأزمة الاقتصادية المتزايدة.

وتجتاح الاحتجاجات السودان منذ 19 ديسمبر كانون الأول في أكثر التحديات استمرارية حتى الآن لحكم البشير الذي قارب على 30 عاما. واستخدمت قوات الأمن الذخيرة الحية لتفريق المظاهرات.

وقال البشير متحدثا أمام أنصاره في نيالا المدينة الرئيسية في ولاية جنوب دارفور بعد يوم من تظاهر المحتجين هناك للمرة الأولى "الحكومة لن تتغير بالمظاهرات".

وأضاف "نحن قلنا لدينا مشكلة اقتصادية... ولن تحل بالحرق والتخريب".

وذكرت لجنة تقصي حقائق حكومية أن عدد قتلى الاحتجاجات بلغ 24 بينما قالت منظمة العفو الدولية إن 40 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم في الاحتجاجات.

وقال مسؤولون إن "مندسين" وراء هذه الاحتجاجات وإن الحكومة تعكف على التعامل مع المشكلات الاقتصادية.

وقد شهدت المظاهرات المناوئة لنظام الرئيس البشير على مدى الأيام الماضية رفع بعض المحتجين العلم السوداني وترديد هتافات "حرية، حرية" و"بالروح.. بالدم نفديك يا سودان" ومنهم من تعهد بمواصلة التظاهر حتى "يسقط البشير على حد تصريح أحد المتظاهرين لوكالة رويترز.