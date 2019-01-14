تيريزا ماي والمحاولة "الأخيرة" لإنقاذ اتفاق بريكست

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تسعى رئيسة الحكومة البريطانية، تیريزا ماي، لحثّ النواب من جديد اليوم الاثنين لنيل موافقتهم على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في فرصة، يعتبرها المراقبون، أخيرة بالنسبة لها قبل التصويت الحاسم للبرلمان على الاتفاق. ويصوت أعضاء البرلمان غداً الثلاثاء على اتفاق ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي إثر تخليها عن خطط لإجراء تصويت في كانون الأول/ديسمبر بعد أن اتضح عدم وجود عدد كاف من النواب من حزبها أو الأحزاب الأخرى لدعم الاتفاق الذي توصلت إليه مع بروكسل. وحسب المصادر البريطانية فإن تيريزا ماي ستلقي خطاباً اليوم من مصنع في "ستوك أون ترينت"، معقل مؤيدي بريكست وسط البلاد، تحثّ فيه النواب على عدم تخييب آمال الناخبين الذين صوتوا لصالح الطلاق في الاستفتاء عام 2016. ماي تحذّر وكانت ماي حذرت أمس أعضاء البرلمان من أن عدم تأييد خطتها للانسحاب من الاتحاد الأوروبي سيمثل كارثة لبريطانيا في محاولة لحشد أكبر عدد من المؤيدين لخطتها قبل التصويت المتوقع أن تخسره.

وحسب المراقبين فإن ماي لم تقترب بَعد من ضمان التأييد الذي تحتاجه، وقالت في صحيفة صنداي اكسبريس إنه يجب على النواب ألا يخذلوا الناس الذين صوتوا من أجل الخروج من الاتحاد الأوروبي.