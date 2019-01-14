ترامب ينفي العمل لحساب روسيا

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين تقارير إعلامية عن التحقيق بشأن روسيا واجتماعاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قائلا إنه لم يعمل مطلقا لصالح روسيا ولا يعلم أي شيء عن دفتر ملاحظات مترجمه.
وقال ترامب في البيت الأبيض قبل أن يتوجه إلى نيو أورليانز إن تقريرا لصحيفة واشنطن بوست، عن أنه أخفى تفاصيل بشأن اجتماعاته مع بوتين وصادر دفتر ملاحظات موظف الترجمة، إنما هو تقرير كاذب. وأفادت أيضا صحيفة نيويورك تايمز بأن مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي FBI) يحقق فيما إذا كان ترامب يعمل لصالح روسيا.
صحيفة واشنطن بوست الأمريكية قالت أيضا في التقرير الذي نُشر يوم الأحد 13 يناير- كانون الثاني أن ترامب قام بمصادرة ملاحظات مترجمه بعد لقاء أجراه مع الرئيس الروسي في عام 2017 في هامبورغ بحضور مستشار البيت الأبيض آنذاك ريكس تيلرسون، وأن مسؤولين أمريكيين علموا بالأمر عندما حاولوا الحصول على معلومات إضافية من المترجم.
وقال ترامب للصحفيين "لم أعمل لصالح روسيا مطلقا". بينما أثارت التقارير مخاوف لدى النواب الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء.
وقال السيناتور الجمهوري لينزي غراهام رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ أمس الأحد إنه يعتزم سؤال مكتب التحقيقات الاتحادي عن التقرير، ملمحا إلى أن المكتب تجاوز صلاحياته.
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