ترامب يرفض اقتراحا من عضو بمجلس الشيوخ لإعادة فتح الحكومة جزئيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين إنه رفض اقتراحا من حليف جمهوري في مجلس الشيوخ بأن يعيد جزئيا فتح الإدارات المغلقة من الحكومة للسماح باستئناف المفاوضات بشأن أزمة تتعلق بالتمويل.

ولدى مغادرته البيت الأبيض في زيارة إلى لويزيانا قال ترامب للصحفيين إنه لم يوافق على اقتراح السناتور الجمهوري لينزي جراهام بإعادة فتح المؤسسات الحكومية لثلاثة أسابيع.