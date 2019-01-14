شاهد كيف تتأهب مدينة هندية لأكبر مهرجان ديني في العالم

وخلال المهرجان الذي يمتد ثمانية أسابيع في مدينة براياغراج بولاية أوتار براديش بشمال البلاد تتوقع السلطات أن يصل نحو 150 مليون شخص، بما في ذلك مليون زائر أجنبي، ليغتسلوا عند ملتقى نهري الغانج ويامونا مع نهر ساراسواتي الأسطوري.

تجمع حجاج من أنحاء العالم في الهند لحضور مهرجان كومبه ميلا الذي تمتزج فيه الروحانية بالسياسة والسياحة وينطلق يوم الثلاثاء ويكتسب بعدا خاصا هذا العام قبل الانتخابات العامة في البلد ذي الأغلبية الهندوسية.

ويؤمن الهندوس المتدينون بأن الاستحمام في مياه الغانج يغفر الخطايا وبأن الاغتسال وقت مهرجان كومبه ميلا أو "مهرجان الوعاء" يجلب الخلاص من دورة الحياة والموت.

وقال ماهيش شارما الذي يرأس وزارة الثقافة في بيان "كومبه هو مزيج بين الوعي الروحي والتراث الثقافي"، وأضاف أيضا "نحن أيضا نعرض هنا التقاليد الثرية للهند كما يتصورها رئيس الوزراء ناريندرا مودي".

ويوم الثلاثاء سيغمر ملايين من الحجاج، يقودهم زاهدون عراة يكسو أجسادهم الرماد وبعضهم يعيش في الكهوف، أنفسهم في المياه المتجمدة خلال أول "حمام ملكي" والذي يبدأ حوالي الساعة الرابعة صباحا.

وتدفق الزوار على المنطقة التي أغلقت أمام حركة المرور وهم يحملون الأمتعة فوق رؤوسهم بينما قام بائعون ببيع البالونات المضيئة وحلوى غزل البنات وكان رجال الأمن والكهنة والشرطة المسلحة يجلسون جنبا إلى جنب.

ويأتي مهرجان هذا العام في وقت حرج لحزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي الذي يتزعمه مودي والمتوقع أن يواجه منافسة قوية في انتخابات عامة مقررة في مايو أيار.

وخسر الحزب السلطة في ثلاث ولايات رئيسية في انتخابات محلية جرت في ديسمبر كانون الأول ويريد تجنب نتيجة مماثلة خلال الانتخابات العامة في ولاية أوتار براديش التي يبلغ عدد سكانها 220 مليون نسمة حيث يمكن للأداء الجيد أن يحدد مسار المنافسة في كثير من الأحيان.

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