شاهد: في اليوم العالمي ل "مترو بلا سراويل".. ركاب مترو برلين بثيابهم الداخلية فقط !

أحجم مجموعة من الركاب عن ارتداء سراويلهم أثناء صعودهم قطار أنفاق (مترو) العاصمة الألمانية برلين في تقليد سنوي بدأ عام 2003 عندما صعد سبعة ركاب بثيابهم الداخلية التحتية وبدون سراويل في مترو أنفاق مدينة نيويورك بالولايات المتحدة، ليصبح بعدها لـ "ركوب المترو بلا سراويل" يوما عالميا تحتفل فيه عواصم مختلفة حول العالم.

وتسبب هذا التقليد في موسكو عام 2016 بالتحقيق مع المشاركين واتهامهم بالتحريض على الاضطراب العام الجماعي، لكنها اتهامات قال البعض إنها لم تكن خطيرة نظرا لأن الحدث لا يعدو كونه أمرا يدعو للضحك والتسلية.