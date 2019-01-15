شاهد: أوركسترا في البرلمان الأوروبي احتفاء بذكرى إطلاق عملة اليورو

احتفل البرلمانيون الأوروبيون بالذكرى العشرين لإطلاق عملة اليورو خلال جلسة عامة عقدت في ستراسبورغ.

ومن بين المشاركين في هذه المناسبة التي جرت يوم الثلاثاء 15 كانون الثاني (يناير) رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق جان كلود تريشيه، وخليفته الحالي ماريو دراغي، ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، ورئيس مجموعة اليورو ماريو سينتينو ورئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني.

ويشترك 19 من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في العملة الموحدة.