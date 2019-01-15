ضربة موجعة لماي بعد رفض البرلمان البريطاني بأغلبية ساحقة اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي

رفض البرلمان البريطاني اليوم الثلاثاء بفارق كبير كبير الاتفاق الذي أبرمته رئيسة الوزراء تيريزا ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي، مما يثير اضطرابا سياسيا قد يؤدي إلى خروج البلاد من الاتحاد دون اتفاق أو حتى عدم الخروج.

وبعدما صوت 432 نائبا ضد الاتفاق مقابل 202 فقط، دعا جيريمي كوربين زعيم حزب العمال على الفور إلى تصويت في البرلمان على سحب الثقة من ماي غدا الأربعاء.

ومع قرب موعد الانسحاب المقرر في 29 مارس آذار، تواجه المملكة المتحدة أعمق أزمة سياسية منذ نحو نصف قرن وليس معروفا كيف ستخرج من الاتحاد الذي انضمت إليه عام 1973 أو ما إذا كانت ستخرج منه.

وبعد لحظات من إعلان نتيجة الاقتراع اليوم، قالت ماي أمام البرلمان "من الواضح أن المجلس لا يدعم هذا الاتفاق لكن التصويت هذه الليلة لم يوضح لنا أي شيء يدعمه هذا المجلس".

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وأضافت "... لا شيء عن كيف، أو حتى ما إذا كان (المجلس) عازما على احترام القرار الذي اتخذه الشعب البريطاني في استفتاء قرر البرلمان دعمه".

واتحد نحو 100 من النواب المحافظين، من المؤيدين للانسحاب والرافضين له، مع باقي النواب لإسقاط الاتفاق، وذلك في أسوأ هزيمة برلمانية تمنى بها حكومة في تاريخ بريطانيا الحديث.

وتشير هذه الهزيمة المهينة، وهي الأولى التي يمنى بها أي اتفاق في البرلمان منذ عام 1864، إلى انهيار استراتيجية على مدى عامين كانت تهدف لخروج بريطانيا من الاتحاد في 29 مارس آذار مع حفاظها على علاقات وثيقة معه.

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التصويت جاء رغم حث ماي أعضاء البرلمان على تأييد اتفاق الخروج الذي توصلت إليه مع التكتل قائلة إن تأييد الاتفاق قرار تاريخي سيشكل مستقبل البلاد لأجيال.

وقالت للبرلمان قبل بدء التصويت "المسؤولية الملقاة على عاتق كل منا وعلى عواتقنا جميعا في هذه اللحظة جسيمة لأن هذا قرار تاريخي سيحدد مستقبل بلادنا لأجيال".

ردود الأفعال

رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر

قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ورئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل اليوم الثلاثاء إن الاتحاد الأوروبي سيبدأ تكثيف استعداداته لاحتمال خروج بريطانيا من الاتحاد دون التوصل إلى اتفاق.

وقال يونكر في بيان بعد رفض البرلمان البريطاني لاتفاق الخروج الذي أبرمته لندن مع الاتحاد "زاد خطر انسحاب المملكة المتحدة دون اتفاق بعد التصويت الذي جرى مساء اليوم".

وأضاف "في حين أننا لا نرغب في حدوث ذلك، فستواصل المفوضية الأوروبية عملها الطارئ لضمان استعداد الاتحاد الأوروبي الكامل لذلك".

وكتب رئيس الوزراء البلجيكي على تويتر إن بلاده ستكثف كذلك استعداداتها لاحتمال خروج بريطانيا دون اتفاق.

وقال متحدث باسم ماي للصحفيين إن الاتفاق ربما لا يزال أساسا لاتفاق آخر مع الاتحاد، رغم رفض المعارضين لذلك.

وقال الحزب الديمقراطي الوحدوي في أيرلندا الشمالية الذي يدعم حكومة الأقلية التي ترأسها ماي إنه لن يؤيد الاتفاق. لكنه أكد أن سيظل داعما لماي في اقتراع سحب الثقة منها المقرر غدا.