حركة الشباب الصومالية تتبنى انفجار المجمع السياحي في نيروبي وحديث عن احتجاز رهائن

قال شهود من رويترز إن حريقا كبيرا شب كما وقع إطلاق نار في مجمع فخم يضم فندقا ومكاتب بالعاصمة الكينية نيروبي بعد ظهر اليوم الثلاثاء الأمر الذي دفع العاملين للفرار للنجاة بأرواحهم.

وخرج رجل تغطيه الدماء كما تم إخلاء جامعة قريبة. ووصلت أربع سيارات إسعاف وسيارة إطفاء إلى موقع الحادث بينما أبلغ موظفون فارون رويترز بأن زملاء لهم ما زالوا محتمين تحت مكاتبهم بالداخل.

واشتعلت النيران في ثلاث سيارات عند مدخل المجمع وأظهرت صورة لمدخل الفندق على تويتر ما بدا أنها قدم إنسان مبتورة.

وأبلغ متحدث باسم حركة الشباب الإسلامية المتشددة في الصومال رويترز بأن الحركة مسؤولة عن الهجوم.

وقال عبد العزيز أبو مصعب المتحدث باسم العمليات العسكرية في الحركة "نحن وراء الهجوم في نيروبي. العملية مستمرة. سنعلن التفاصيل لاحقا".

وقال قائد شرطة نيروبي فيليب ندولو إنه تم إغلاق منطقة ريفرسايد درايف حيث يقع فندق (دوسيت دي2) للاشتباه في وقوع جريمة سطو.

إلا أن تشارلز أوينو المتحدث باسم الشرطة قال إنهم لا يستبعدون إمكانية أن يكون هجوما إرهابيا.

وقالت امرأة تعمل في مصرف مجاور للفندق "سمعت دوي أعيرة نارية ثم رأيت أناسا يجرون وهم يرفعون أياديهم وكان البعض يدخل البنك للاحتماء". وأضافت أنها سمعت أيضا دوي انفجارين.

وقال شخص آخر في مكتب داخل المجمع لرويترز عبر الهاتف "نتعرض للهجوم" ثم أنهى المكالمة. وشوهد دخان يتصاعد من المنطقة.

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