فنلندا تبتكر طريقة لدفن نفاياتها النووية إلى الأبد

كيف يمكن أن يكون الأمر عندما نكون على مسافة 450 متراً تحت سطح الأرض، عميقا داخل القشرة الصخرية للأرض في فنلندا، حيث سيتم عزل نفايات الوقود النووي لمدة 100 ألف سنة؟

لقد زرنا نفق "أونكالو"، وهو المكان النهائي الذي ستوضع فيه نفايات فنلندا النووية، وقد تم حفره بالقرب من مفاعلات للطاقة النووية تعرف باسم أولكيلوتو، ولكن في عمق القشرة الصخرية للأرض.

النفق يقع على عمق 450 متر تحت الأرض، وسيوضع فيه الوقود النووي المستهلك، بعد تعبئته داخل عبوات من النحاس، ومن ثم سيتم تغليفه بطين البنتونايت ثم بالخرسانة.

وبهذه الطريقة تحاول فنلندا الاعتماد على قشرتها الأرضية الثابتة لعزل النفايات وإبعادها عن الإنسان والكوارث الطبيعية.

ما مصدر النفايات النووية التي سيتم دفنها؟ لمعرفة ذلك زرنا منطقة إنشاء مفاعل نووي سيكون واحدا من أكبر المفاعلات في العالم.

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سيكون "أولكيلوتو 3" من بين أوائل المفاعلات النووية الأوروبية المضغوطة التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 600 ميغاوات، كما أنه واحد من أقوى المفاعلات النووية في العالم. ومن خلال هذه التجربة التفاعلية بعدسة 360 درجة، سنرى غرفة المفاعل قبل تحميل الوقود النووي.