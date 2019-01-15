من سوريا والعراق إلى إفريقيا.. داعش يجتاح بلدة ران شمال شرق نيجيريا

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قالت مصادر أمنية إن مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا اجتاحوا بلدة ران في شمال شرق نيجيريا مساء الاثنين، في ضربة لمساعي الرئيس محمد بخاري لهزيمة المتشددين قبل أسابيع من الانتخابات العامة.

وصعد بخاري للسلطة في 2015 بوعود بهزيمة جماعة بوكو حرام التي انشق عنها تنظيم الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا في 2016. وأصبح التنظيم منذ ذلك الحين الجماعة المهيمنة في شمال شرق نيجيريا، وزاد تصاعد وتيرة الهجمات الجدل بشأن الأمن قبل الانتخابات التي من المقرر أن تجرى في 16 فبراير شباط.