المبعوث الأممي الجديد إلى سوريا يزور دمشق ويلتقي وزير الخارجية

وصل جير بيدرسن، مبعوث الأمم المتحدة الخاص الجديد لسوريا، إلى دمشق اليوم الثلاثاء في أول زيارة له منذ توليه منصبه، والتقى وزير الخارجية وليد المعلم ونائبه فيصل مقداد.
وأوضحت وكالة سانا السورية أن محادثات بيدرسن والمعلم تناولت الملف السياسي للأزمة السورية، وسبل دعم الحل السياسي في البلاد.
وكان بيدرسن أعرب للصحفيين عند وصوله إلى دمشق عن أمله في عقد محادثات مثمرة خلال الزيارة التي يقوم بها إلى دمشق والتي تستغرق ثلاثة أيام.
ويشار إلى أن النرويجي بيدرسن هو رابع مبعوث خاص بسوريا منذ اندلاع الحرب في عام 2011 وتولى منصبه خلفا لستافان دي ميستورا الذي ترك منصبه يوم 31 كانون الأول/ديسمبر بعدما تولاه لأربعة أعوام. وبعد استقالته قال دي ميستورا إنه يتوقع أن يكمل بيدرسن عمله و"يركز على العناصر السياسية البحتة".
وكان دي ميستورا قد خلف كلا من الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان والدبلوماسي الجزائري المخضرم الأخضر الإبراهيمي اللذين تنحيا عن المنصب بسبب عدم تمكنهما من إحراز تقدم على صعيد وقف الحرب الدائرة في البلاد والتوصل إلى حل سياسي.
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