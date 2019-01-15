المبعوث الأممي الجديد إلى سوريا يزور دمشق ويلتقي وزير الخارجية

وصل جير بيدرسن، مبعوث الأمم المتحدة الخاص الجديد لسوريا، إلى دمشق اليوم الثلاثاء في أول زيارة له منذ توليه منصبه، والتقى وزير الخارجية وليد المعلم ونائبه فيصل مقداد.

وأوضحت وكالة سانا السورية أن محادثات بيدرسن والمعلم تناولت الملف السياسي للأزمة السورية، وسبل دعم الحل السياسي في البلاد.