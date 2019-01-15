ماي تحث البرلمان البريطاني على إقرار اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي

حثت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي أعضاء البرلمان يوم الثلاثاء على تأييد اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي الذي توصلت إليه مع التكتل قائلة إن تأييد الاتفاق قرار تاريخي سيشكل مستقبل البلاد لأجيال.

وقالت للبرلمان قبل بدء التصويت "المسؤولية الملقاة على عاتق كل منا وعلى عواتقنا جميعا في هذه اللحظة جسيمة لأن هذا قرار تاريخي سيحدد مستقبل بلادنا لأجيال".

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