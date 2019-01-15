ماذا قال قادة الاتحاد الأوروبي بعد رفض اتفاق "البريسكت"؟

تصويت انتظره الأوروبيون لمعرفة ما ستؤول إليه الأمور مع جارتهم بريطانيا، خروج باتفاق أم بدونه، أو حتى تراجع عن فكرة الخروج، حالة من عدم اليقين يعيشها الاتحاد في ظل عدم الاتفاق بين النواب البريطانيين على ما تم الاتفاق عليه في الصفقة مع تيريزا ماي.

فقد رفض البرلمان البريطاني‭ ‬بغالبية الأصوات 432 مقابل 202" يوم الثلاثاء، الاتفاق الذي أبرمته رئيسة الوزراء تيريزا ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي، مما يثير اضطرابا سياسيا قد يؤدي إلى خروج البلاد من الاتحاد دون اتفاق أو حتى عدم الخروج.

قادة الاتحاد الأوروبي الذين من المؤكد أنهم تابعوا نتائج التصويت سارعوا إلى التغريد، للبوح بمواقفهم تجاه النتيجة المعلنة، والتي أجمعوا أنها مخيبة للآمال.