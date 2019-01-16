تحرك كثيراً إذا كنت تريد النجاة من الموت المبكر.. الجلوس طويلا قاتل فاحذره !

"أن تجلس طويلا أو تدخّن سيجارة.. الأمر سيّان. فالجلوس والتدخين وجهان لعملة واحدة. هذا ما توصل إليه الباحثون محذرين: إياك والجلوس طويلاً، إياك والاسترخاء كثيراً على مقعدك !

يقول الباحثون إن استبدال 30 دقيقة من الجلوس بالنشاط البدني حتى وإن كان النشاط على فترات متقطعة، قد يقلل فرص الوفاة المبكرة بنحو الثلث كما ذكرت دراسة صادرة عن المجلة الأمريكية لعلم الأوبئة.

ورغم أن أي نشاط بغض النظر عن مدى شدته يعتبر مفيداً مقارنة بالجلوس يبقى النشاط الأكثر قوة هو الأفضل.

تقول كيث دياز الباحثة الأساسية في الدراسة، والأستاذة المساعدة للطب السلوكي في المركز الطبي لجامعة كولومبيا، إن الجلوس لساعتين أو ثلاث متواصلة هو من أسوأ الأمور التي يمكننا أن نفعلها لأجسامنا، أساس المشكلة أننا نتناول وجبات كبيرة، نتناول العشاء مثلاً ثم نقضي الليلة أمام التلفاز، وترى أن هذا الخليط قاتل، كما تنوه إلى أن سطوع نجم موقع الترفيه نتفليكس زاد الطين بلة.

فأجسادنا جُبلت على الحركة، والجلوس الطويل يمنعها من تنظيم مستويات السكر في الدم وآليات الاستقلاب لا تعمل كما يجب ما ينجم عنه مشكلات متعددة، كارتفاع ضغط الدم وارتفاع مخاطر الإصابة بالسكري وأمراض القلب.

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سرطانات وسكتات دماغية واضطراب العضلات وأمراض أخرى

وبحسب جمعية السرطان الأمريكية في دراسة أصدرتها العام الماضي، فإن الأشخاص الأكثر جلوساً ترتفع نسبة احتمال موتهم بسبب 14 مرضاً مختلفاً: السرطان، السكتات الدماغية، مرض القلب التاجي، السكري وأمراض الكلى والانتحار ومرض الانسداد الرئوي المزمن (مثل انتفاخ الرئة) والتهاب الرئة بسبب استنشاق شيء ما إضافة لأمراض الكبد وقرحة المعدة وأمراض الجهاز الهضمي الأخرى ومرض باركنسون ومرض الزهايمر واضطرابات الجهاز العصبي واضطرابات العضلات والعظام.

30 دقيقة نشاط

بحسب هذه الدراسة التي جمعت البيانات من 8 آلاف شخص بين عام 2009 و2013، ثم قارنتها بمعدل الوفيات ضمن المجموعة في 2017، توصل الباحثون إلى أن استبدال 30 دقيقة من وقت الجلوس بنشاط بدني خفيف كالمشي من شأنه أن يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 17 في المئة.

في حين وجدت الدراسة رابطاً بين القيام بنشاط بدني معتدل إلى قوي لمدة 30 دقيقة عوض الجلوس والاسترخاء، مثل المشي السريع، الركض أو ركوب الدراجات، وبين خفض خطر الموت المبكر بأكثر من الثلث، أو 35 في المئة.