ليبيا: عودة الاشتباكات المسلحة في طرابلس بعد 4 شهور من الهدنة

قال مسعفون إن جماعات مسلحة متنافسة اشتبكت في العاصمة الليبية طرابلس يوم الأربعاء مما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل، في خرق لهدنة برعاية الأمم المتحدة مستمرة منذ أربعة شهور.

وشوهدت مركبات مدرعة في جنوب طرابلس حيث دارت اشتباكات بين جماعات مسلحة على مدى شهر قبل أن تتوقف في سبتمبر أيلول، ضمن صراع واسع النطاق بين الجماعات المسلحة منذ الانتفاضة التي أطاحت بمعمر القذافي في عام 2011.

لكن جماعة اللواء السابع المعروفة أيضا باسم الكانيات، اشتبكت مجددا يوم الأربعاء مع قوة حماية طرابلس، المؤلفة من عدة فصائل، في جنوب طرابلس.

وقال مالك مرسيط مدير مكتب إعلام إدارة شؤون الجرحى لرويترز "نتج عن هذه الاشتباكات قتيلان و 17 جريحا من كلا الطرفين المدنيين والمقاتلين". وأضاف أن بعض المصابين لم يتم حسابهم بسبب عدم التمكن من الوصول إليهم.

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وفي أغسطس آب، أشعل اللواء السابع وبعض الجماعات المتحالفة معه القتال في شوارع طرابلس في محاولة لتحدي هيمنة أربع جماعات كبرى، منها قوة حماية طرابلس.

وحذرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان من خرق اتفاق وقف إطلاق النار. وقالت "سوف تحمل بعثة الأمم المتحدة المسؤولية الكاملة كل من يفتح النار".

وتعكف الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس، والتي تدعمها الأمم المتحدة، على وضع خطة أمنية جديدة منذ اتفاق وقف إطلاق النار لكنها لم تحرز حتى الآن تقدما يذكر بسبب عدم وجود شرطة أو جيش وطنيين في ليبيا.