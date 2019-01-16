أردوغان: لا أعتقد أن هجوم منبج سيؤثر على قرار ترامب الانسحاب من سوريا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن 20 شخصا قتلوا في هجوم بقنبلة في شمال سوريا اليوم الأربعاء، منهم خمسة جنود أمريكيين.

وأبلغ مسؤول أمريكي رويترز في وقت سابق بأن أربعة جنود أمريكيين قتلوا وأصيب ثلاثة في الانفجار، الذي قال موقع تابع لتنظيم الدولة الإسلامية إن انتحاريا نفذه. وذكرت مصادر أخرى أن جنديين اثنين فقط قتلا.

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي مع رئيسة كرواتيا في أنقرة "المعلومات التي لدي تشير إلى أن خمسة جنود أمريكيين و20 شخصا إجمالا قتلوا".

ويبدو أن الهجوم هو الأكثر دموية على القوات الأمريكية منذ انتشارها على الأرض في عام 2015.

وقال أردوغان إنه لا يعتقد أن الهجوم في مدينة منبج سيؤثر على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من سوريا "لأنني رأيت عزما صادقا من ترامب بشأن هذه النقطة".