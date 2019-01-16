إيران ترد على تهديد إسرائيل وتؤكد استمرار وجودها العسكري في سوريا

قال قائد الحرس الثوري الإيراني يوم الأربعاء إن إيران ستبقي على وجودها العسكري في سوريا في تحد للتهديدات الإسرائيلية باستهدافها ما لم تخرج من هناك.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الثلاثاء إن القوات الإسرائيلية ستواصل مهاجمة الإيرانيين في سوريا ما لم يخرجوا منها على وجه السرعة.

ونقلت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء عن قائد الحرس الثوري اللواء محمد علي جعفري قوله "ستبقي الجمهورية الإسلامية الإيرانية على مستشاريها العسكريين، وقواتها الثورية وأسلحتها في سوريا".