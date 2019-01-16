تدريبات مشتركة بين أمريكا وبريطانيا في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه

أعلنت القوات البحرية في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا يوم الأربعاء أن البلدين أجريا أول تدريبات مشتركة بينهما في بحر الصين الجنوبي منذ أن أقامت الصين قواعد على جزر هناك فيما تسعى واشنطن لدعم حلفائها لمواصلة الضغط على بكين.

وقالت البحرية الأمريكية في بيان صحفي إن المدمرة مكامبل المزودة بصواريخ موجهة ومقرها اليابان والفرقاطة (إتش.إم.إس ارجيل) التابعة للبحرية الملكية، وتقوم حاليا بجولة في آسيا، أجريتا تدريبات على الاتصالات وتدريبات أخرى من يوم الجمعة إلى يوم الأربعاء "للتعامل مع الأولويات الأمنية المشتركة".