أعلن الرئيس الكيني أورو كينياتا انتهاء العملية الأمنية التي تلت الهجوم على المجمع الفندقي الثلاثاء كما كشف عن مقتل كل العناصر المتورطة في الاعتداء. وقال كينياتا إن 14 شخصا على الأقل قد قتلوا إضافة إلى إجلاء نحو 700 شخص من المجمع.
مقتل 14 شخصا في الهجوم على المجمع الفندقي في نيروبي والرئيس يعلن انتهاء العملية
وكانت مصادر قد تحدثت عن مقتل ما لا يقل عن 15 شخصا في الهجوم الذي نفذه عناصر من حركة الشباب الصومالية بحسب وكالة الصحافة الفرنسية نقلا عن مسؤولين في الشرطة لم يذكرا اسميهما.
وأضاف المسؤول الأول : لدينا 15 قتيلا في الوقت الحالي فيما أكد الثاني الحصيلة ضيفا أن العملية لا تزال مستمرة وأن الشرطة لم تستطع الوصول إلى بعض الأمكان في المجمع الذي يضم فندقا ومطاعم ومكاتب إدارية أيضا.