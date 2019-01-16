أعرب سكان مدينة "ليستر" البريطانية والذين بلغت نسبة تصويتهم 49 إلى 51 بالمئة للبقاء في الإتحاد الأوروبي، عن شعورهم بالقلق والخوف من الفصل اللاحق في مشروع خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي .
طلاب جامعة "ليستر" البريطانية: الخروج من الإتحاد الأوروبي لن ينتهي بشكل جيد
وفوجئ مواطنو الأندية الإجتماعية المحلية مساء الثلاثاء 15 يناير/كانون الثاني بالهزيمة الساحقة التي حلت برئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بعد أن رفض الأغلبية في مجلس العموم اتفاق البريكست بغالبية 432 صوتا مقابل 202 ، في أكبر هزيمة تلحق برئيس حكومة بريطاني في التاريخ الحديث.
وقال طلاب في جامعة "ليستر" إنهم قلقون بشأن مستقبلهم، وليس لديهم سوى القليل من الأمل في إمكانية التوصل إلى إتفاق جديد، بينما أكد آخرون أن خروج بريطانيا لن ينتهي بشكل جيد.
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ويحذر خبراء الإقتصاد من أن الإنفصال المفاجئ عن الإتحاد الأوروبي قد يضر بالإقتصاد البريطاني ويجلب مشاهد فوضوية على الحدود والموانئ والمطارات، هذا وأعربت مجموعات الأعمال عن الانزعاج من إحتمال الخروج من الصفقة.
وحذر كبير المفاوضين الأوروبيين ميشال بارنييه خلال جلسة البرلمان الأوروبي، من أن "مخاطر خروج بريطانيا من الإتحاد الاوروبي بدون اتفاق لم تكن أعلى مما هي عليه الآن".