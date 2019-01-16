هل عاد رئيس الغابون إلى بلاده مشلولا بعد قضائه فترة علاج بالمغرب؟

ظهر الرئيس الغابوني علي بونغو يوم الثلاثاء 15 يناير/كانون الثاني وهو يتحدث مبتسما مع عدد من الوزراء بعد عودته إلى البلاد بعد قضائه فترة علاج في المغرب، أحبط خلالها الجيش محاولة انقلاب.
وتضمنت اللقطات والتي بثها التلفزيون الرسمي يوم الثلاثاء، إدلاء وزراء حكومة جديدة باليمين وظهر بونغو وهو يتحدث، لكن ذراعه اليمنى كانت لا تتحرك كما كانت تعبيرات وجهه ثابتة في الأغلب.
ولن تضع هذه اللقطات المصورة فيما يبدو نهاية للتساؤلات بشأن مدى قدرة بونغو على تولي السلطة.
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وكان بونغو أصيب بجلطة خلال حضوره مؤتمرا في السعودية في 24 أكتوبر/ تشرين الأول ونقل في نوفمبر/ تشرين الثاني إلى المغرب لاستكمال العلاج قبل أن يعود إلى البلاد مساء يوم الإثنين 14 يناير/كانون الثاني.
وتحكم عائلة بونغو الدولة المنتجة للنفط منذ أكثر من 50 عاما، وتولى بونغو الرئاسة خلفا لوالده عمر بونغو، الذي كان رئيسا للغابون منذ عام 1967 حتى وفاته في عام 2009 وشابت مزاعم تزوير انتخاب علي بونغو لفترة جديدة عام 2016 مما أدى لاشتباكات دامية بين محتجين والشرطة جرى خلالها إحراق مبنى البرلمان.