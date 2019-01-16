إسبانيا: فرق الإنقاذ تسابق الزمن بحثا عن طفل عمره سنتان اختفى في بئر قبل 3 أيام

شارك في هذا المقال

حجم النص Aa Aa

لم يتخل عمال إنقاذ في توتولان بجنوب إسبانيا عن أملهم بإنقاذ طفل عمره عامين بعد ثلاثة أيام من اختفائه في بئر عميقة وضيقة.