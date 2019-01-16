وكالة: بومبيو يقول إنه سيزور الكويت في الأيام القادمة

قالت وكالة الأنباء الكويتية إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اتصل بنظيره الكويتي مساء يوم الثلاثاء ليؤكد أنه سيزور الكويت "في القادم من الأيام"، وذلك بعدما قطع جولة في الشرق الأوسط بسبب وفاة قريب له.

وزار بومبيو عدة دول عربية هذا الأسبوع بينها مصر والسعودية وقطر، في إطار مساع لطمأنة الحلفاء بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب أنه سيبدأ سحب القوات الأمريكية من سوريا.

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